В Челябинской области 15-летнюю девушку обвиняют в покушении на убийство сверстницы

В Челябинской области 15-летней девушке предъявлено обвинение в покушении на убийство 14-летней знакомой. Следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 октября около одного из домов села Русская Теча.

По версии следствия, между подозреваемой и пострадавшей произошла ссора, в ходе которой 15-летняя девушка ранила ножом свою знакомую.

Потерпевшая в тяжелом состоянии находится в больнице.