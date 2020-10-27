27 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Больница в Юрюзани (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области создают резерв инфекционных коек из-за коронавируса

В Свердловской области в условиях эпидемии коронавируса и роста сезонных ОРВИ продолжается создание резерва инфекционных коек. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.
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Так, к развернутым ранее мощностям в ближайшие дни добавятся койки в Противотуберкулезном диспансере, нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40 и центре "Бонум". Кроме этого, места появятся в Институте дерматовенерологии и иммунопатологии, Березовской ЦГБ, а также в нефрологическом корпусе ГКДБ №9.

"Региональный минздрав делает все необходимое, чтобы экстренная и плановая помощь пациентам в Свердловской области сохранялись в полном объеме. Больные перенаправляются в другие лечебные учреждения по профилю в соответствии с планами маршрутизации", - добавили в оперштабе.

Напомним, в понедельник на Среднем Урале указом губернатора Евгения Куйвашева ввели новые ограничения из-за коронавируса и продлили каникулы школьникам.

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В Свердловской области создают резерв инфекционных коек из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, койки, резерв, Свердловская область



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