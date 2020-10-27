СМИ: Иркутская область "обезглавлена". С ковидом слегли губернатор, глава правительства и его заместитель

COVID-19 продолжает своё шествие среди руководства Иркутской области. Как передаёт Telegram-канал "Бабр. Дальше некуда", коронавирусная инфекция диагностирована у председателя правительства региона Константина Зайцева и его первого зампреда Руслана Ситникова. Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

Днём ранее болезнь обнаружили у губернатора Игоря Кобзева, после чего он отправился на самоизоляцию. Сегодня стало известно, что глава региона госпитализирован в стабильном состоянии, однако ему требуется круглосуточное наблюдение врачей.

Известно, что глава региона почувствовал себя плохо ещё на прошлой неделе, однако посещал общественные мероприятия, например поликлинику, в которую на помощь врачам привлекли студентов-медиков. О самочувствии главы правительства и его заместителя пока не известно.