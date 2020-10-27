Южноуральские "единороссы" обновили состав представительства в МКС

После заседания Уральского межрегионального координационного совета (МКС) в составе этого партийного органа произошли изменения. От челябинского регионального отделения "Единой России" теперь в состав совета входят губернатор области и глава реготделения Алексей Текслер, спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, его заместители Александр Лазарев и Олег Голиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинской организации "ЕР".

Ротация кадров от регионов в совете связана с подготовкой к непростым избирательным кампаниям 2021 года, уточнил руководитель Уральского МКС Иван Квитка. Сейчас в состав органа входят по три представителя от каждого регионального отделения партии в УрФО.

"В 2021 году состоятся масштабные выборы всех уровней. Учитывая особые условия, в том числе и эпидемиологические, избирательные кампании будут непростыми. Важна качественная подготовка к ним, максимальная отдача при выполнении партийных задач и мобилизация сил. Для этого мы продолжим взаимодействие всех региональных отделений федерального округа и комиссии Уральского МКС по организации и проведению избирательных кампаний. Работа в этом направлении показала свою эффективность. Учитывая колоссальный политический опыт и профессионализм Владимира Мякуша, было принято решение, что он возглавит комиссию по организации и проведению избирательных кампаний", – рассказал Квитка.

Также произошли изменения в составе профильных комиссий Уральского МКС. Так, в комиссию по кадровым вопросам вошли новые представители от Челябинской области и Ямала – Александр Лазарев и Наталия Фиголь соответственно. Заместитель секретаря Челябинского регионального отделения Партии, заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Олег Голиков из кадровой комиссии перешел в состав комиссии по экспертно-аналитической и учебно-методической работе.