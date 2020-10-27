Южноуральские "единороссы" обновили состав представительства в МКС

27 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область
Единая Россия (2016) | Фото:Накануне.RU

Южноуральские "единороссы" обновили состав представительства в МКС

После заседания Уральского межрегионального координационного совета (МКС) в составе этого партийного органа произошли изменения. От челябинского регионального отделения "Единой России" теперь в состав совета входят губернатор области и глава реготделения Алексей Текслер, спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, его заместители Александр Лазарев и Олег Голиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинской организации "ЕР".

Ротация кадров от регионов в совете связана с подготовкой к непростым избирательным кампаниям 2021 года, уточнил руководитель Уральского МКС Иван Квитка. Сейчас в состав органа входят по три представителя от каждого регионального отделения партии в УрФО.

"В 2021 году состоятся масштабные выборы всех уровней. Учитывая особые условия, в том числе и эпидемиологические, избирательные кампании будут непростыми. Важна качественная подготовка к ним, максимальная отдача при выполнении партийных задач и мобилизация сил. Для этого мы продолжим взаимодействие всех региональных отделений федерального округа и комиссии Уральского МКС по организации и проведению избирательных кампаний. Работа в этом направлении показала свою эффективность. Учитывая колоссальный политический опыт и профессионализм Владимира Мякуша, было принято решение, что он возглавит комиссию по организации и проведению избирательных кампаний", –  рассказал Квитка.

Также произошли изменения в составе профильных комиссий Уральского МКС. Так, в комиссию по кадровым вопросам вошли новые представители от Челябинской области и Ямала – Александр Лазарев и Наталия Фиголь соответственно. Заместитель секретаря Челябинского регионального отделения Партии, заместитель председателя Заксобрания Челябинской области Олег Голиков из кадровой комиссии перешел в состав комиссии по экспертно-аналитической и учебно-методической работе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Южноуральские "единороссы" обновили состав представительства в МКС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Иван Квитка, Алексей Текслер, Владимир Мякуш, Александр Лазарев, Олег Голиков, Наталья Фиголь, МКС "Единой России", выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети