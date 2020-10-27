В Челябинске области за сутки выявлено 145 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки у 145 человек подтвержден COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 19 тыс. 656 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 185 заболевших. За сутки выписан 41 человек, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 811 пациентов.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончалась женщины 74 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 64, 68 и 85 лет и женщины 58, 62, 88 лет.