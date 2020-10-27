Самолеты из Питера и Москвы направились в Уфу из-за непогоды в Екатеринбурге

В аэропорте Кольцово Екатеринбурга не смогли сесть самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Оба рейса были вынуждены уйти на запасной аэродром в Уфе из-за непогоды в уральской столице.

"Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге, сегодня утром два рейса ушли на запасной аэродром в Уфу. Это рейсы N4-173 из Москвы и DP-515 из Санкт-Петербурга. С пассажирами работают представители авиперевозчиков. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово".

Напомним, что ГУ МЧС России выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра на территории Свердловской области до 25-27 м/с, а также мокром снеге и гололедице, которые ожидают жителей Среднего Урала 27 октября.