27 Октября 2020
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Общество Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Самолеты из Питера и Москвы направились в Уфу из-за непогоды в Екатеринбурге

В аэропорте Кольцово Екатеринбурга не смогли сесть самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Оба рейса были вынуждены уйти на запасной аэродром в Уфе из-за непогоды в уральской столице.

"Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге, сегодня утром два рейса ушли на запасной аэродром в Уфу. Это рейсы N4-173 из Москвы и DP-515 из Санкт-Петербурга. С пассажирами работают представители авиперевозчиков. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово".

Напомним, что ГУ МЧС России выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра на территории Свердловской области до 25-27 м/с, а также мокром снеге и гололедице, которые ожидают жителей Среднего Урала 27 октября.

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Самолеты из Питера и Москвы направились в Уфу из-за непогоды в Екатеринбурге

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Теги: Самолеты, Москва, Питер, аэропорт "Кольцово", непогода, Екатеринбург



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