На Южном Урале более 10 тысяч жителей остались без света из-за сильного ветра

В Челябинской области 10 тыс. 545 жителей в 35 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за сильного ветра.

Напомним, по данным Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью и днем в отдельных районах области сохраняется сильный снег, местами метели, усиление ветра до 25 м/с. Шквалистый ветер и сильный снег привели к технологическим нарушениям в работе распределительной электросетевой инфраструктуры филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго".

В результате без электроснабжения частично остаются 10 тыс. 545 жителей в 35 населенных пунктах в Еткульском, Каслинском, Кунашакском, Аргаяшском, Уйском, Октябрьском, Увельском, Сосновском районах и Миасском, Кыштымском, Копейском городских округах.

Аварийно-восстановительные бригады с ночи устраняют повреждения. В ликвидации последствий стихии задействованы 20 бригад.

"Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения. Компания "Россети Урал" ввела на территории Челябинской области особый режим работы", - сообщили в пресс-службе компании.