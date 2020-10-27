27 Октября 2020
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Общество Челябинская область
(2020) | Фото: Россети Урал

На Южном Урале более 10 тысяч жителей остались без света из-за сильного ветра

В Челябинской области 10 тыс. 545 жителей в 35 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за сильного ветра.

Напомним, по данным Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью и днем в отдельных районах области сохраняется сильный снег, местами метели, усиление ветра до 25 м/с. Шквалистый ветер и сильный снег привели к технологическим нарушениям в работе распределительной электросетевой инфраструктуры филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго".

В результате без электроснабжения частично остаются 10 тыс. 545 жителей в 35 населенных пунктах в Еткульском, Каслинском, Кунашакском, Аргаяшском, Уйском, Октябрьском, Увельском, Сосновском районах и Миасском, Кыштымском, Копейском городских округах.

Аварийно-восстановительные бригады с ночи устраняют повреждения. В ликвидации последствий стихии задействованы 20 бригад.

"Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения. Компания "Россети Урал" ввела на территории Челябинской области особый режим работы", - сообщили в пресс-службе компании.

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На Южном Урале более 10 тысяч жителей остались без света из-за сильного ветра

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Теги: ветер, снег, электроснабжение,



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