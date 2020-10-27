Снег парализовал автобусное сообщение между городами Тюменской и Курганской областей

Из-за большого количества выпавшего снега автобусы перестали ходить из Тюменской области в Курганскую, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении ГИБДД.

"В Курганской области с 22.00 26 октября ограничено движение пассажирского транспорта из-за большого количества выпавшего снега, плохой видимости и ухудшения погоды. В Тюменской области отменены все утренние рейсы автобусов в Курган, Шадринск, Куртамыш", - уточнили в управлении.

Приказом департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области до 20.00 28 октября временно ограничено движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, регулярных автобусных и школьных перевозок на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Зауралью.