Минтранс России обеспечивает безопасность на мосту через реку Пур в ЯНАО

Уральский филиал управления ведомственной охраны Минтранса России с 15 октября обеспечивает транспортную безопасность на Пуровском мосту, открытие которого состоялось накануне. В Пресс-службе ведомства Накануне.RU рассказали, что мост оборудован современной системой охраны и защиты, а сотрудники ведомственной охраны работают в круглосуточном режиме.

"Считаю важным, что Пуровский мост, имеющий большое значение для развития нефтегазового комплекса и населенных пунктов Тазовского и Красноселькупского районов, сегодня находится под защитой государственного предприятия. Мы обладаем серьезными компетенциями в области транспортной безопасности и 15-летний опыт работы на рынке охранных услуг, что позволяет нам обеспечивать защиту объектов на высоком уровне", - рассказывает директор Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" Константин Вольский.

Любая попытка проникновения в зону транспортной безопасности моста будет сразу же пресекаться. Также сотрудники уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" будут выявлять подозрительные предметы и предотвращать другие акты незаконного вмешательства.

Напомним, что уральский филиал ФГУП "УВО Минтранса России" обеспечивает безопасность более 90 стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, среди которых крупные мосты "Красный дракон" в Ханты-Мансийске и Югорский мост через реку Обь в районе Сургута, являющийся одним из самых длинных мостов в Сибири. Только в этом году сотрудниками отделения было пресечено более 900 различных нарушений на охраняемых объектах.