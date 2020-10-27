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Общество Челябинская область
Ленинградский мост, Челябинск (2016) | Фото: livejournal.com

В Челябинске УФАС приостановило подписание контракта на реконструкцию Ленинградского моста

В Челябинске УФАС из-за жалобы приостановило подписание контракта на реконструкцию Ленинградского моста стоимостью 998,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявили аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб.

В УФАС поступила жалоба от компании из Алтайского края ООО "Техническое Строительное Партнерство". Заявитель указал на нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона.

"По мнению ООО "ТехСтройПартнер", срок между датой окончания срока предоставления заказчиком разъяснений участникам аукциона и датой окончания срока подачи заявок составляет более трех дней. Податель жалобы полагает, что установленные сроки лишают потенциальных участников закупки возможности подать запрос о даче разъяснений не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок", - рассказали в УФАС.

Заявитель считает, что заказчик должен внести изменения в документацию.

Рассмотрение жалобы назначено на 29 октября.

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В Челябинске УФАС приостановило подписание контракта на реконструкцию Ленинградского моста

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Теги: Ленинградский мост, реконструкция, аукцион, УФАС, жалоба,



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