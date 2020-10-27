Революция? Депутаты пермской городской думы потребовали отставки председателя

Сегодняшнее заседание пермской городской думы началось со скандала: депутаты потребовали отставки спикера Юрия Уткина, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотреть эту инициативу 22 вопросом повестки предложил новый депутат текущего созыва от "Единой России" Денис Ушаков, ранее занимавший должность руководителя думского управления экспертизы и аналитики.

Инициативу поддержали 29 из 36 депутатов.

"По поручению 29 депутатов пермской городской думы руководствуюсь пунктом 5 статьей 40 регламента гордумы предлагаю включить в проект повестки вопрос об организационных вопросах деятельности городской думы. Вопрос предлагаю рассмотреть под номером 22. В проекте идет речь о прекращении полномочий председателя пермской гордумы Уткина Ю.А., готов от мени 29 депутатов выступить докладчиком по данному вопросу. Документ зарегистрированы в установленном порядке в канцелярии думы. Требую, чтобы аппарат Пермской городской думы направил внесенные документы депутатам гордумы", - заявил Ушаков.

Спикер думы Юрий Уткин, ссылаясь на регламент, сперва отказывался включить вопрос для рассмотрения в повестку.

"Я это письмо пока еще не видел. Соответствующим образом, если документ поступил, значит мы его рассмотрим и внесем соответствующие корректировки в нашу повестку дня нашего заседания", - заявил спикер гордумы.

"Их нужно внести сейчас, Юрий Аркадьевич!" - возразил депутат Ушаков.

"Коллеги, есть регламент, в соответствии с регламентом вносятся соответствующие проекты решения в бумажном виде или на электронном носителе с обоснованием", - продолжил Юрий Уткин.

"Вы нарушаете регламент. 29 депутатов внесли это решение вы обязаны внести проект этого решения в повестку гордумы", - высказался Ушаков.

Депутаты заявили, что нарушений регламента не имеется, более того - документ поступил к Уткину вовремя и лежал у него на столе.

"То, что вы с ним не ознакомились - ваши проблемы", - отметил первый вице-спикер думы Дмитрий Малютин. Он предложил объявить перерыв в 10 минут, чтобы Уткин смог изучить инициативу парламентариев.

"Я считаю, что своими действиями Юрий Аркадьевич, вы, мягко говоря, не совсем добросовестно выполняете свои обязанности. Если вопрос не будет поставлен в повестку, будут нарушены мои права как депутата", - высказался депутат Александр Филиппов.

Депутаты Александр Филиппов и Денис Ушаков предложили рассмотреть вопрос о смене председательствующего на заседании, если вопрос о лишении полномочий спикера не появится в повестке. Парламентариев возмутило, что председатель думы игнорирует мнение большинства депутатов.

Отметим, что в случае прекращения полномочий спикера думы, исполнять его обязанности будет первый заместитель председателя Дмитрий Малютин.

После перерыва, спикер думы все же внес в проект повестки вопрос, предложенный депутатами.