27 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

Высокинский утвердил программу по сохранению зеленого фонда в Екатеринбурге на ближайшие пять лет

Для сохранения зеленого фонда Екатеринбурга городскими властями создана сеть особо охраняемых природных территорий местного значения, которая насчитывает 10 городских парков, шесть памятников ландшафтной архитектуры и 2 парка-выставки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, власти действуют в рамках муниципальной программы "Экология и охрана окружающей среды" на 2021-2025 гг., утвержденной мэром города Александром Высокинским накануне.

Помимо сохранения зеленого фонда, программа также предусматривает сохранение и водных объектов, а также действия, направленные на совершенствование системы обезвреживания и захоронения отходов и повышение экологической культуры горожан.

"Важным этапом работы по улучшению качества воды в водоемах и водотоках является проведение инвентаризации коллекторов дождевой канализации, позволяющей получать данные о качественных и количественных характеристиках сточных вод и на их основании принимать технологические решения по размещению локальных очистных сооружений", - пояснила председатель комитета по экологии и природопользованию городской администрации Екатерина Мурзина.

Она также подчеркнула, что разработанная стратегия развития Екатеринбурга позволит решить основные проблемы экологической безопасности. Так, например, уже запланирована рекультивация полигона ТКО "Широкореченский", ликвидация несанкционированных свалок, проведение экологических и просветительских акций для горожан, создание семенного фонда растений, обезвреживание ртутьсодержащих и иных опасных отходов, а также множество других значимых мероприятий, направленных на сохранение экосистемы мегаполиса.

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Высокинский утвердил программу по сохранению зеленого фонда в Екатеринбурге на ближайшие пять лет

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Теги: Высокинский, программа, сохранение зеленого фонда, Екатеринбург



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