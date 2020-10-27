27 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура организовала мониторинг из-за отмены и задержки рейсов в аэропорту Челябинска

В международном аэропорту Челябинска из-за сильного ветра несколько авиарейсов задержаны, часть отменены, передает корреспондент Накануне.RU.

Уральской транспортной прокуратурой организован мониторинг прав пассажиров отмененных и задержанных рейсов. В пресс-службе ведомства уточнили, что задержано пять авиарейсов сообщением Челябинск - Москва (Шереметьево), Челябинск - Санкт-Петербург, Челябинск - Москва (Домодедово), Челябинск - Краснодар, Челябинск - Москва (Домодедово).

Кроме того, отменены пять рейсов: Челябинск - Ханты-Мансийск, Челябинск - Москва (Шереметьево), Челябинск -Санкт-Петербург, Челябинск - Москва (Внуково), Челябинск -Москва (Шереметьево).

"По предварительной информации всего зарегистрировано на рейсы 475 пассажиров, из них 47 пассажиров размещены в гостинице, остальные заранее извещены об изменении времени вылета, - сообщили в прокуратуре.

Добавим, что по данным Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью и днем ы отдельных районах области сохраняется сильный снег, местами метели, усиление ветра до 25 м/с.

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Прокуратура организовала мониторинг из-за отмены и задержки рейсов в аэропорту Челябинска

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Теги: аэропорт Челябинска, рейс, задержка, проверка,



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