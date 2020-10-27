Челябинский аэропорт снова задерживает рейсы вылета

В связи с неблагоприятными погодными условиями вылет и прилет рейсов в челябинский аэропорт "Игорь Курчатов" снова идет с задержками. Онлайн-табло аэропорта информирует о задержках рейсов на вылет в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, вылеты самолетов после полудня 27 октября анонсированы без задержек, передает корреспондент Накануне.RU.

Сильные снегопады, гололед и штормовой ветер сохраняются на большей части территории Челябинской области.

В начале октября два дня аэропорт Челябинска принимал и отправлял рейсы с задержками из-за густого тумана, накрывавшего город. С опозданием, например, до Челябинска добрался тогда глава Татарстана, спешивший на открытие памятника национальному поэту в столице Южного Урала. Губернатор Алексей Текслер потребовал от владельцев аэропорта исправить ситуацию и провести комплекс необходимых работ для организации бесперебойного движения авиатранспорта.

Международный аэропорт "Игорь Курчатов" (владелец – группа "Новапорт") за январь-сентябрь текущего года перевез 859 тыс. 327 пассажиров, это на 34% меньше, чем в 2019 году, сообщили в пресс-службе предприятия. Снижение пассажиропотока и количества рейсов обусловлено общим спадом в перевозках из-за пандемии, наиболее провальным месяцем оказался апрель, когда были введены наиболее жесткие ограничения.

В январе-сентябре на регулярной основе из челябинского аэропорта выполняли рейсы 13 авиакомпаний по 28 направлениям.