"Сделать цветущим северный край". Как в Нижневартовске проводят "зеленое прихорашивание" города.

Лето невероятно богатого на испытания 2020 года позади. Реалии борьбы с коронавирусом внесли серьезные коррективы в планы городов и регионов, в те программы благоустройства, которые предполагали успеть сделать летом. А для северных городов летние задачи по благоустройству, особенно по озеленению и в обычное время напряженные. Надо успеть сделать множество дел за короткий период.

В Нижневартовске летом и особенно ранней осенью 2020, несмотря на все ограничения, вызванные борьбой с распространением ковида, провели большой озеленительный апргейд. В северных условиях Югры озеленение - это важный, объемный и в чём-то даже болезненный вопрос. Местность северная, болотистая, зеленые насаждения приживаются трудно, но они очень важны как психологически, так и в качестве источника кислорода для вартовчан. Весеннее время в значительной степени было упущено в плане озеленения из-за карантина, наверстывали в осень.

Олег Попенко, начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска рассказал Накануне.RU, что в столице Самотлора и обычной весной сложно заниматься озеленением: "Массово посадка деревьев и кустарников может проводиться как весной, так и осенью. Однако весенний посадочный период, как правило, в Нижневартовске короткий, осенний – более продолжительный. В 2020 году и весна была стремительная, и сказались ограничения, обусловленные эпидемиологической ситуацией. Вследствие чего, большинство общегородских мероприятий по посадке деревьев и кустарников были реализованы именно осенью. Это и посадка Сада памяти на территории монумента «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов», и посадки, посвященные 90 - летию Югры на территории монумента «Добрый ангел мира», и аллея Дружбы народов на улице Дружбы народов, и посадки Сибур на набережной, и мероприятие "Сады предпринимателей" в новых микрорайонах города".

Всего в 2020 году Нижневартовске планировалось высадить 10 тысяч деревьев и кустарников. Весной высадили порядка 2 тысяч, а осенью – уже более 11 тысяч.

В этом году более тысячи деревьев и кустарников высажено на территориях учреждений образования, культуры и спорта, более 3 тысяч – силами управляющих компаний в микрорайонах города, почти 9 тыс. – на территориях общего пользования и городских улицах, из них более 5 тысяч саженцев высажено силами МБУ «Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска».

Сколько из этих посадок благополучно пройдет через югорскую зиму, ясно станет следующей весной. Вообще специалисты утверждают, что биологическая приживаемость, если соблюдены все тонкости технологии посадки, составляет 95 %, Но для насаждений в северных городах, оказывается, не так опасны сами отрицательные температуры, как механические повреждения. Дело в том, что при отрицательных температурах стволы и ветки очень хрупкие и легко повреждаются.

Как говорит Олег Попенко, ассортимент растений, рекомендованный для использования в городском озеленении Нижневартовска, приведен в генеральной схеме озеленения. Эти рекомендации разрабатывались на базе научных исследований, с учетом местного опыта посадок. Часть саженцев отбирают на лесных участках, часть в специализированных питомниках. Из леса отбирают рябину, сосну, ель, калину, черемуху обыкновенную, спирею иволистную. Другие декоративные растения, такие как сирень венгерская, арония, черемуха Маака, рябинник закупают в специализированных питомниках. Причем, в последнее время специалисты рекомендуют использовать в городском озеленении уже достаточно взрослые растения.

Кроме решения вопроса - что и как сажать на улицах города, не менее важный аспект - какие улицы и скверы в первую очередь озеленять, а какие в следующий сезон. Нижневартовск, как и другие северные города, создавались ударными темпами. Для тех, кто добывал нефть Самотлора, в первую очередь строили, конечно, коммуникации и жилье, во вторую - инфраструктурные объекты: магазины, дома культуры, кинотеатры и так далее, а озеленять улицы приходилось уже едва ли не последнюю очередь. Поэтому сейчас создание "зеленых легких" города одним или двумя сезонами просто невозможно решить. Требуется большая плановая работа.

"На территории города разработан уникальный документ – Генеральная схема озеленения города Нижневартовска на период с 2020 по 2030 годы. Цель разработки Генеральной схемы озеленения– определение основных направлений развития города на период с 2020 по 2030 годы и создания необходимых для формирования системы городского озеленения, во взаимосвязи с существующими архитектурно-планировочными решениями и перспективами дальнейшего развития", - рассказывает начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска Олег Попенко.

Основные задачи Генеральной схемы озеленения понятны - повышение эстетического, средоформирующего, средозащитного, рекреационного значения озеленения в городе Нижневартовске. В схеме определены категории объектов озеленения, обозначены качественные и количественные параметры озеленения города Нижневартовска. При разработке схемы специалисты стремились ликвидировать диспропорции в обеспеченности озелененными территориями между жилыми микрорайонами, чтобы достичь социально гарантированного минимума обеспеченности населения местами отдыха, как по площади озелененных территорий, так и по их доступности. Генеральная схема озеленения Нижневартовска предполагает переход от наращивания количественных показателей к их стабилизации и повышению качества ландшафтной организации озелененных территорий.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов подчеркивает, что Нижневартовск пока единственный муниципалитет в Югре, где разработана генеральная схема озеленения города. "Один из самых масштабных проектов – это модернизация Восточно-планировочного района, где было высажено 3600 деревьев и кустарников. Это стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. Инициатор проекта - благотворительный фонд «Твори добро». По условиям программы, на воплощение идеи предприниматели внесли 5 % от общей стоимости проекта, остальные средства выделены из городского бюджета. Добавлю, что за последние четыре года зеленый фонд города увеличился почти на 50 тыс. деревьев. Столько даже во времена Советского Союза не высаживали никогда, максимум 5 тысяч в год", - отмечает Василий Тихонов.

Важно, что, в озеленении родного города активно участвуют не только общественники, но и предприятия города. Как крупные предприятия нефтедобывающей отрасли, так и небольшие общественные организации. Мэрия Нижневартовска готова поддержать любые инициативы и предложить различные варианты участия в мероприятиях по озеленению города.

Примеров участия местного бизнеса в "зеленом прихорашивании" можно привести множество: Сиреневая аллея на Комсомольском озере, Калиновый сад в 17 микрорайоне города, перечисление можно долго продолжать.

Например, в 2020 году в рамках муниципальной программы «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 2018-2022 годы» НКО «Нижневартовский благотворительный фонд «Твори Добро» предложил к реализации проект «Модернизация элементов ландшафтной планировки улично-дорожной сети Восточного планировочного района». В основе проекта лежат разработки Генеральной схемы озеленения города Нижневартовска. Проект предусматривает посадку более 3,5 тысяч деревьев и кустарников. Проект включает как крупномерные посадки, так и ландшафтные группы, живые изгороди из декоративных кустарников. Проект успешно прошел предварительный конкурсный отбор, по итогам открытого голосования среди населения на официальном сайте во вкладке «Мой бюджет Нижневартовск» набрал 1263 голосов и вот теперь реализуется.

Еще один проект столицы Самотлора называется "Сады предпринимателей". Инициатива родилась случайно, но превратилась в серьезное дело. "Четыре года назад у нас в вайбере появилась такая группа «Предприниматели в Нижневартовске». Захотелось сделать какое-то доброе дело. Кто предложил придумать что-то – уже не помню. Первое предложение – высадить деревья. Это же классика. Предлагали выкопать деревья в лесу посадить их", - рассказывает активист проекта «Сады предпринимателей» Гуля Маткова.

И добавляет, что ей и другим участникам группы захотелось "сделать цветущим северный край". А, поскольку всем хотелось быстрее увидеть эффект, решили закупать уже взрослые деревья на посадку, а сам процесс доверить специалистам. 20 предпринимателей, которые были в группе, собрали 100 000 рублей. Гуля Маткова рассказывает: так получилось, что в это время главой города стал Василий Тихонов. Одним из первых его действий стала организация диалога с предпринимателями города. И на встрече с главой ему рассказали об инициативе по озеленению, которая, как говорит Гуля Маткова, родилась как "междусобойчик". Василий Тихонов "зеленую инициативу" поддержал. И "междусобойчик" превратился в реальный муниципальный проект. На второй год предприниматели уже собрали средства на высадку целого сиреневого сада стоимостью полмиллиона.

Гуля Маткова рассказывает: "Я завела себе банковскую карту отдельную и тут смотрю: Тихонов переслал деньги. Глава города тоже как участник просто так поддержал проект. Я прыгала до потолка, потому что раньше у нас не было такого взаимодействия и единодушия власти и предпринимателей. Глава города показал, что мы можем быть вместе".

Сегодня проект "Сады предпринимателей" объединил уже и не только предпринимателей. "Инвалиды участвовали, церковь, мечеть, Опора России, Единая Россия, Деловая Россия, нефтяные организации, жители города, пенсионеры. "Сады предпринимателей" ни под чьим флагом. Это народный проект. Тихонов и его команда никогда не обесценивали, не относились с пренебрежением. Приходила в управление экологии просила о помощи. Все дали: трактора, людей, лопаты. Наши только деньги были. Остальное делала администрация. Это не пиар администрации, просто человеческое отношение, " - рассказывает Гуля Маткова.

На третий год "Сады предпринимателей" пришли на пустыри в новом микрорайоне. А в 2020 году был высажен сад благодарности Югре к 90-летию образования региона. Несмотря на то, что год для предпринимательского сообщества оказался очень сложным, все же проект продолжил свою работу. И уже есть планы на будущее. "Всего мы посадили 1130 деревьев. На следующий год пятилетие проекта. Есть в планах «Сад дружбы народов», Нижневартовск – многонациональный город. Все друг с другом дружат. У нас 32 диаспоры", - говорит Гуля Маткова.

Мэрия Нижневартовска, кроме организации проектов собственно озеленения, думает и о том, как создать собственный питомник саженцев. Пока муниципальный питомник растений в стадии проектирования. "Мы ожидаем, что питомник будет окупаться, так как значительную часть посадочного материала приходится привозить с закрытой корневой системой из других регионов. Наличие муниципального питомника позволит как сократить «транспортное плечо», так и использовать посадочный материал с открытой корневой системой, не снижая процент приживаемости посадок. Зеленые насаждения с возрастом, даже при хорошем уходе, теряют свою декоративность и требуют реконструкции и «ремонта», кроме того, наш город активно застраивается и растет. Поэтому потребность в продукции муниципального питомника снижаться не будет," - говорит начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска Олег Попенко.

Планы на 2021 годы у мэрии Нижневартовска уже обозначены, исходя из генеральной схемы озеленения. Часть мероприятий по озеленению -, например, в рамках реконструкции набережной реки Обь будет проводиться в рамках проектов МКУ «Управления по капитальному строительству города Нижневартовска». А специалисты вновь созданного предприятия МБУ «Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска» будут проводить посадки на центральных улицах и территориях общего пользования.

И что совсем не маловажно, все "зеленые" проекты в Нижневартовске идут с самым широким участием самих горожан. Так было и в сентябре 2020, когда в городе проходила акция "Семейное дерево", при воплощении проекта "Сады предпринимателей", в ходе озеленения новых микрорайонов, да и в течение всей осенней озеленительной кампании.