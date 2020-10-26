Путин утвердил Стратегию развития Арктики до 2035 года

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктики до 2035 г. Указ опубликован на портале правовой информации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Арктическая зона нашей страны, говорится в указе, обеспечивает добычу 80% нефти и 17% газа (в том числе конденсата). Континентальный шельф России, по оценкам экспертов, - 85,1 трлн "кубов" природного газа, 17,3 млрд т нефти (включая газовый конденсат).

Значение Северного морского пути вырастет в результате климатических изменений.