Южноуральские депутаты обсудили доступность первичной медицинской помощи в регионе

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике обсудили информацию о реализации в регионе мероприятий по доступности первичной медико-санитарной помощи населению, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал министр здравоохранения области Юрий Семенов, в регионе в настоящий момент 21 районная больница, 20 городских больниц, три областные больницы, 159 отделений офиса врачей общей практики, 664 ФАПы, 80 мобильных ФАПов, два воздушных судна, которые базируется в Челябинске и Магнитогорске, и 93 поста скорой медицинской помощи.

В 2018 году в регионе было построено пять фельдшерско-акушерских пункта, в 2019 году – 24 ФАПа, в 2020 гору – 22 ФАПа. В 2021 году планируется построить 15 ФАПов. На 2020 год запланировано приобретение 17 мобильных медицинских комплексов.

В текущем году организованы две вертолетные площадки на базе ОКБ №6, где находится ожоговый центр, и на территории областной больницы. В настоящий момент вертолет совершает посадку в Баландино и пациент доставляется в больницу на реанимобиле.

Разработана программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на три года и на ее реализацию, предварительно, потребуется, 13,5 млрд рублей. В октябре запланирована защита этой программы в Минздраве РФ.

Как отметил министр, ситуация с коронавирсной инфекцией внесла серьезные коррективы в работу медицинских организаций. В регионе было закуплено 4 тыс. 456 единиц оборудования для борьбы с коронавирусом, в том числе четыре аппарата КТ, 613 аппаратов ИВЛ, 436 мониторов. Приобретено 106 единиц автотранспорта. Выделено 65 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, которые проходят на дому. В регионе практически круглосуточно работают 23 компьютерных томографа, чтобы обеспечить диагностику жителей области.

На заседании комитета депутатов интересовало, как идет строительство новой инфекционной больницы. Юрий Семенов заверил, что все работы идут по графику, отставаний нет. В ноябре медицинское учреждение будет запущено.

Обратили внимание парламентарии на дефицит медицинских кадров и развитие медицины в сельской местности. В настоящий момент в регионе реализуется программа по изменению кадрового дефицита. В текущем году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" было привлечено 26 врачей и 19 фельдшеров.