26 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Евгений Савченко, начальник управления УФСКН по Челябинской области (2016) | Фото: Накануне.RU

Новым членом Общественной палаты Челябинской области стал экс-министр общественной безопасности

Бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко стал членом Общественной палаты региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОП.

Напомним, Савченко занимал должность министра общественной безопасности Челябинской области до ноября 2018 года. Он был уволен в связи с сокращением должности.

В настоящий момент он работает заместителем генерального директора ООО "Интерсвязь".

"Прежде всего настроен работать в интересах гражданского общества - населения родной для меня Челябинской области. Постараюсь оправдать доверие трех региональных отделений всероссийских организаций, выдвинувших мою кандидатуру в состав Общественной палаты Челябинской области", - отметил он.

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Новым членом Общественной палаты Челябинской области стал экс-министр общественной безопасности

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Теги: Общественная палата, Евгений Савченко,



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