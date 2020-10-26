Новым членом Общественной палаты Челябинской области стал экс-министр общественной безопасности

Бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко стал членом Общественной палаты региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОП.

Напомним, Савченко занимал должность министра общественной безопасности Челябинской области до ноября 2018 года. Он был уволен в связи с сокращением должности.

В настоящий момент он работает заместителем генерального директора ООО "Интерсвязь".

"Прежде всего настроен работать в интересах гражданского общества - населения родной для меня Челябинской области. Постараюсь оправдать доверие трех региональных отделений всероссийских организаций, выдвинувших мою кандидатуру в состав Общественной палаты Челябинской области", - отметил он.