Численность жителей Тюменской области увеличится до 1,5 миллионов к 2023 году

Президиум правительства Тюменской области рассмотрел перспективы социально-экономического развития региона. Согласно базовому варианту плана, численность населения региона должна увеличиться до 1 млн 581 тыс. человек уже к 2023 г. К этому времени, по словам заместителя губернатора Владимира Сысоева, должна вырасти и обеспеченность жильем на одного жителя.

Помимо этого, в пресс-службе регионального правительства Накануне.RU сообщили о росте индекса промышленного производства в 2023 г. почти на 12% в сравнении с текущим годом. Это станет возможным, во многом благодаря обрабатывающим отраслям. Прогнозируется также и рост индекса продукции сельского хозяйства.

На заседании правительство Тюменской области также обсудило проект закона регионального бюджета на 2021 г. и плановый период с 2022 по 2023 гг. По словам губернатора Александра Моора, рачительный подход к расходованию бюджетных средств особенно необходим в непростой экономической ситуации.

"Проект главного финансового документа – это очередной шаг по пути последовательного развития региона и улучшения жизни тюменцев. Если в 2016 году доля социальных расходов составляла в бюджете 48 процентов, то в 2021 году этот показатель должен составить 58 процентов", - подчеркнул директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

Более того, уже в следующем году запланировано строительство семи детских садов и шести школ, а также реконструкция и переоснащение нескольких медицинских учреждений. Власти также продолжат финансирование предоставления жителям региона высокотехнологичной медпомощи.

Бюджет также предусматривает гарантированные меры соцподдержки для нескольких сотен тысяч человек, расходы на сдерживание роста тарифов в сфере ЖКХ, а также улучшение жилищных условий для 5,7 тыс. тюменских семей.

"Запланированы серьезные ассигнования на совершенствование транспортной инфраструктуры, предусмотрены средства на поддержку региональной экономики", - рассказал директор департамента.