26 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
кадры из фильма Биохимия предательства, Андрей Власов (2014) | Фото: Константин Семин

Пермяк, которого судят за фотографию Власова в "Бессмертном полке", не признает вину

Житель Перми Даниил Шестаков, которого обвиняют в реабилитации нацизма, не признает свою вину, сообщает ТАСС.

Сегодня состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Шестакова. Он опубликовал фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине на сайте "Банк памяти". Факт размещения на сайте той фотографии он не отрицает, однако сообщил судье, что не преследовал цели реабилитации нацизма. Шестаков считает, что обвинение ему предъявлено не по существу.

Как сообщало Накануне.RU, ранее за аналогичное преступление был осужден 19-летний пермяк Даниил Симанов, его приговорили к 200 часам обязательных работ и конфискации компьютера.

Ранее в СКР сообщали, что они установили все обстоятельства преступления, включая цели и мотивы.

"Выводы следствия о виновности в совершении преступления основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела. Среди них - результаты компьютерной, портретных и психиатрической судебных экспертиз, показания свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК.

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Пермяк, которого судят за фотографию Власова в "Бессмертном полке", не признает вину

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Теги: бессмертный полк, генерал власов, суд, даниил шестаков



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Ранее 06.10.2020 20:11 Мск Еще одного пермяка будут судить за фотографию Власова в "Бессмертном полке"

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