"Воспользовался служебным положением". Сотрудник ритуального агентства в Нижнем Тагиле закопал знакомого в заброшенную могилу

Сотрудник службы ритуальных услуг в Нижнем Тагиле обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. По данным следствия, мужчина убил, а потом закопал своего собутыльника на месте заброшенного захоронения кладбища одного из населенных пунктов Пригородного района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской области, вечером 12 октября, обвиняемый вместе со знакомым намеревался выпить у себя дома по ул. Юности. По пути к дому мужчины встретили ранее незнакомого мужчину, который также имел при себе алкоголь. В ходе застолья, у мужчины, 1972 г.р., возник конфликт с двумя новоиспеченными собутыльниками, в результате которого обвиняемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Старый знакомый, имеющий в настоящее время статус свидетеля по этому уголовному делу, предложил вызвать "скорую", чего обвиняемый сделать побоялся. Не позволил вызвать медиков мужчина и на утро 13 октября, когда потерпевший все еще был жив. Тогда товарищ обвиняемого покинул место происшествия.

Вскоре, осознав, что пострадавший скончался, сотрудник конторы ритуальных услуг обдумал дальнейшие действия, подъехал к подъезду на транспортном средстве агентства, после чего, дождавшись момента, когда за его действиями никто не будет наблюдать, перенес тело погибшего мужчины в машину и вывез на кладбище, где впоследствии и закопал.

"Протокол явки с повинной от подозреваемого мужчины по имени Альберт поступил в дежурную часть полиции Нижнего Тагила в минувшую пятницу, в 22.30. Чтобы смягчить себе наказание за совершенный грех, местный житель принял верное решение о сотрудничестве с сыщиками МВД и следователями СКР. У него уже есть опыт пребывания в пенитенциарных учреждениях системы ГУФСИН. В декабре 2011 года он освободился из колонии Каменск-Уральского, где отбывал срок за причастность к кражам. А в 2017 году он привлекался к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Возможной причиной того, что товарищ по застолью был зверски лишен жизни, стало бесцеремонное использование потерпевшим в общении неприемлемых для представителей криминальной среды выражений, одно из которых, вероятно, и явилось роковым, - комментирует ЧП глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Когда стало очевидно, что собутыльник не подает признаков жизни, его тело было упаковано в большой черный пакет, используемый похоронными агентствами при вывозке тел, и спрятано за диван. Целых два дня подозреваемый размышлял, что делать с "вещдоком". А когда придумал план избавления от основной "улики", привез ее в окрестности села Николо-Павловское, а там спрятал в неухоженную могилу с покосившимся крестом, тщетно надеясь, что на этом его проблемы закончатся. Вскоре сыщикам уголовного розыска и нашим коллегам из СКР удалось установить тайное захоронение и извлечь сокрытое тело".

В ходе расследования уголовного дела, обвиняемый показал место захоронения. Проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибшего. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.