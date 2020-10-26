На Сахалине уволили чиновника за карту, где Курилы изображены японскими

Правительство Сахалина уволило сотрудника, который на заседании показал карту, где Курильские острова были изображены как территория Японии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, увольнение произошло после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области.

В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в Интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Участники совещания расценили эти слайды как недопустимую халатность.

Губернатор Валерий Лимаренко потребовал проведения служебного расследования. После разбирательства виновными признали сотрудника, использовавшего карту, и руководителя агентства по рыболовству, которому был объявлен выговор.

В прошлом году Министерство обороны Японии в свежем отчете о разведывательных полетах соседних стран обозначило южные Курильские острова как свою территорию.