26 Октября 2020
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Курилы, Курильские острова, Сахалинская область, Дальний Восток, Россия, Япония,карта (2017) | Фото:

На Сахалине уволили чиновника за карту, где Курилы изображены японскими

Правительство Сахалина уволило сотрудника, который на заседании показал карту, где Курильские острова были изображены как территория Японии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, увольнение произошло после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области.

В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в Интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Участники совещания расценили эти слайды как недопустимую халатность.

Губернатор Валерий Лимаренко потребовал проведения служебного расследования. После разбирательства виновными признали сотрудника, использовавшего карту, и руководителя агентства по рыболовству, которому был объявлен выговор.

В прошлом году Министерство обороны Японии в свежем отчете о разведывательных полетах соседних стран обозначило южные Курильские острова как свою территорию.

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На Сахалине уволили чиновника за карту, где Курилы изображены японскими

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Теги: сахалин, курильские острова, карта, япония



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