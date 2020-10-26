26 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Объекты Транснефть-Сибирь (2019) | Фото: Транснефть-Сибирь

На Ямале в посёлке Коротчаево введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения

В посёлке Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения (КОС). Проект реализован при участии ПАО "Транснефть". В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов, заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, начальник Уренгойского управления магистральных нефтепроводов Максим Белкин, представители строительных компаний, а также жители посёлка Коротчаево, сообщили Накануне.RU в компании.

Строительство КОС осуществлялось за счёт средств, аккумулированных шестисторонним соглашением о взаимодействии между ПАО "Транснефть", полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, а также АО "Корпорация Развития" от 2010 г.

Возведение инфраструктурного объекта началось в 2017 г. Объём финансирования составил 510 млн руб. В рамках проекта построены цеха биологической и механической очистки, цех механического обезвоживания осадков, внешние и внутриплощадочные сети, регулирующие резервуары.

Новые КОС рассчитаны на приём 2,5 тыс. "кубов" бытовых стоков в сутки. При биологической очистке используется новая отечественная технология очищения стоков с помощью 19 видов бактерий, которая не требует содержания реагентного хозяйства. Полное обеззараживание сточных вод производится с помощью ультрафильтрационных мембран, которые очищают воду как от химических, так и биологических примесей вплоть до бактерий и вирусов.

Прежние очистные сооружения перестали обеспечивать необходимый уровень очистки. Отсутствие станции очистки стоков достаточной мощности являлось сдерживающим фактором социально-экономического развития посёлка Коротчаево. В настоящий момент благодаря участию АО "Транснефть – Сибирь" в развитии Нового Уренгоя и Коротчаево на территории которого расположено несколько производственных подразделения Уренгойского управления магистральных нефтепроводов, проблема очистки сточных вод решена.

"Сегодня мы открываем очень важный, долгожданный и технологически сложный объект. От него зависит дальнейшее развитие района Коротчаево. Наши коммунальщики ждали его долго – менялись технологии и законодательство. Благодарю за поддержку, в том числе, компанию "Транснефть", которая внесла значительный вклад в возведение в районе не только КОС, но и других социальных объектов", - сказал Воронов.

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На Ямале в посёлке Коротчаево введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения

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Теги: Коротчаево, Новый Уренгой, Транснефть-Сибирь, канализационно-очистные сооружения



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