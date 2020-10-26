26 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Южноуральске откроют базу для лечения пациентов с COVID-19

В Челябинской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения инфекции в настоящий момент составляет 1,21. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе свободный коечный фонд на утро 26 октября составлял 20%. С сегодняшнего дня дополнительно открыты еще 25 коек лечение на базе городской больницы № 3 в Миассе. Здесь же будет открыто 25 коек долечивания. В начале ноября планируется открыть базу лечения на базе терапевтического отделения городской больницы Южноуральска.

"Достаточно большой поток из Троицка у нас идет. Троицк уже не справляется своими койками, было принято решение об усилении Южноуральска", - подчеркнула Ирина Гехт.

В целом в области в настоящий момент развернуто 6 тыс. 179 коек на базе 27 медицинских организаций.

За сутки было проведено 1 тыс. 402 исследования на КТ, проведено более 6 тыс. тестов на коронавирус.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. На сегодняшний день охват составляет 34,7%. Ирина Гехт подчеркнула, что это достаточно высокий показатель и вакцинация продолжится. В ближайшее время в регион поступит 193 тыс. доз вакцины.

С 24 октября в Челябинске началось использование автомобилей "Яндекса.Такси" для нужд медицинских организаций. Было совершено 62 выезда.

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В Южноуральске откроют базу для лечения пациентов с COVID-19

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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