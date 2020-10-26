Песков заявил о невмешательстве в дела Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии, оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно белорусское руководство, заявили в Кремле.

"Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в Кремле наблюдают за событиями в Белоруссии, передает ТАСС.

По словам Пескова, "взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне", и для России чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия в Белоруссии.

Ранее ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов написали, что на ряде крупных промышленных предприятий Белоруссии бастуют рабочие. Власти страны опровергают эти сообщения.