26 Октября 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков заявил о невмешательстве в дела Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии, оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно белорусское руководство, заявили в Кремле.

"Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в Кремле наблюдают за событиями в Белоруссии, передает ТАСС.

По словам Пескова, "взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне", и для России чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия в Белоруссии.

Ранее ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов написали, что на ряде крупных промышленных предприятий Белоруссии бастуют рабочие. Власти страны опровергают эти сообщения.

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Песков заявил о невмешательстве в дела Белоруссии

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Теги: дмитрий песков, белоруссия, протесты



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