В Ноябрьске сотни семей получат социальные выплаты в рамках "Сотрудничества"

Более 770 семей Ноябрьска получат в этом году социальные выплаты в рамках программы "Сотрудничество". Об этом в своём Telegram сообщил мэр города Алексей Романов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Специалисты департамента имущественных отношений вручили уже 314 уведомлений, с которыми ноябряне должны обратиться в "Центр государственной жилищной поддержки" города Тюмени для оформления Свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья", - отметил Романов.

Он уточнил, что программа "Сотрудничество" действует на территории регионов "тюменской матрёшки" с 2005 г.

"Она очень востребована у пенсионеров Ноябрьска", - подытожил Романов.