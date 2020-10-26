В Каменске-Уральском на бульваре Парижской коммуны создадут местный Арбат

26 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Бульвар Парижской коммуны в Каменске-Уральском (2020) | Фото: kamensk-uralskiy.ru

В Каменске-Уральском на бульваре Парижской коммуны создадут местный Арбат

Крупные промышленные предприятия Свердловской области включаются в реализацию национального проекта "Жилье и городская среда".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на условиях государственно-частного партнерства вместе с администрациями и жителями муниципалитетов они благоустраивают в городах присутствия общественные территории. Так, в Каменске-Уральском общественники вместе с экспертами обсудили проект благоустройства бульвара Парижской коммуны. Второй этап реконструкции общественной территории будет проходить в 2021 году и в рамках соглашения с администрацией муниципалитета в нем примет участие компания РУСАЛ.

"Это хороший пример государственно-частного партнерства, который, уверен, будет взят на вооружение и другими городами Свердловской области. Ведь взаимодействие администраций муниципалитетов с градообразующими предприятиями, малым и средним бизнесом позволяет не только привлечь дополнительные ресурсы и увеличить масштабы благоустройства, но и с помощью новых объектов подчеркнуть самобытность территории, создать в них уникальную, отражающую исторические и трудовые традиции атмосферу", - отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Николай Смирнов(2017)|Фото: Накануне.RU

В 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по предложению жителей Каменска-Уральского на бульваре Парижской коммуны началось формирование культурно-творческого кластера – так называемого Каменского Арбата. На первом этапе за счет средств областного, федерального и местного бюджетов здесь провели благоустройство пешеходной зоны от реки Исеть в квартале улиц Гоголя, 4-й Пятилетки и Алюминиевой.

Далее проект предусматривает благоустройство бульвара на отрезке от улицы Шестакова до 4-й Пятилетки. Эти работы будут продолжены с участием средств РУСАЛа, компания направит на них 50 миллионов рублей.

В целом в 2021 году участниками мероприятий по формированию комфортной городской среды в Свердловской области станет 41 муниципальное образование. На благоустройство дворов и общественных территорий из региональной казны будет направлено 1,58 миллиарда рублей.

Ранее на Среднем Урале дворы и общественные территории по нацпроекту "Жилье и городская среда" с привлечением средств бизнес-сообщества благоустраивали в Кушве, поселке Малышева, Новоуральске, Верхней Салде и Заречном.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Каменске-Уральском на бульваре Парижской коммуны создадут местный Арбат

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Каменск-Уральский, благоустройство, бульвар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети