В Каменске-Уральском на бульваре Парижской коммуны создадут местный Арбат

Крупные промышленные предприятия Свердловской области включаются в реализацию национального проекта "Жилье и городская среда".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на условиях государственно-частного партнерства вместе с администрациями и жителями муниципалитетов они благоустраивают в городах присутствия общественные территории. Так, в Каменске-Уральском общественники вместе с экспертами обсудили проект благоустройства бульвара Парижской коммуны. Второй этап реконструкции общественной территории будет проходить в 2021 году и в рамках соглашения с администрацией муниципалитета в нем примет участие компания РУСАЛ.

"Это хороший пример государственно-частного партнерства, который, уверен, будет взят на вооружение и другими городами Свердловской области. Ведь взаимодействие администраций муниципалитетов с градообразующими предприятиями, малым и средним бизнесом позволяет не только привлечь дополнительные ресурсы и увеличить масштабы благоустройства, но и с помощью новых объектов подчеркнуть самобытность территории, создать в них уникальную, отражающую исторические и трудовые традиции атмосферу", - отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по предложению жителей Каменска-Уральского на бульваре Парижской коммуны началось формирование культурно-творческого кластера – так называемого Каменского Арбата. На первом этапе за счет средств областного, федерального и местного бюджетов здесь провели благоустройство пешеходной зоны от реки Исеть в квартале улиц Гоголя, 4-й Пятилетки и Алюминиевой.

Далее проект предусматривает благоустройство бульвара на отрезке от улицы Шестакова до 4-й Пятилетки. Эти работы будут продолжены с участием средств РУСАЛа, компания направит на них 50 миллионов рублей.

В целом в 2021 году участниками мероприятий по формированию комфортной городской среды в Свердловской области станет 41 муниципальное образование. На благоустройство дворов и общественных территорий из региональной казны будет направлено 1,58 миллиарда рублей.

Ранее на Среднем Урале дворы и общественные территории по нацпроекту "Жилье и городская среда" с привлечением средств бизнес-сообщества благоустраивали в Кушве, поселке Малышева, Новоуральске, Верхней Салде и Заречном.