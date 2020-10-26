На Южном Урале задержали подозреваемых в краже двух тонн комбикорма с предприятия

В Челябинской области задержали подозреваемых в краже более 2 тонн комбикорма с предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился представитель коммерческой организации в Увельском районе с заявлением о краже более 2 тонн комбикорма с предприятия. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Полиция установила подозреваемых. Ими оказались восемь работников данного предприятия. Похищенный комбикорм был изъят и возвращен предприятию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.