В Тюмени назначен руководитель управы Центрального административного округа

В Тюмени назначен руководитель управы Центрального административного округа. Им стал Александр Чистяков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы города.

Распоряжение о назначении подписал глава Тюмени Руслан Кухарук. Он отметил, что Чистяков обладает большим опытом хозяйственно-экономической деятельности, а потому сможет эффективно руководить административным округом.

"Уверен, что опыт, целеустремленность, глубокое понимание вопросов благоустройства будут способствовать этому", - заявил он.

Александру Чистякову 58 лет. С 2006 по 2014 годы он работал в управе Калининского округа Тюмени, в том числе — ее руководителем. Последние годы трудился в одной из коммерческих организаций.