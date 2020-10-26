В Челябинске могут закрыть 20 предприятий за несоблюдение масочного режима

В Челябинске 20 предприятий могут закрыть за систематическое нарушение требований режима повышенной готовности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, за прошедшую неделю проверили 546 предприятий и 6 ночных клубов на предмет соблюдения требований режима повышенной готовности. По итогам рейдом было составлено 26 протоклов

"20 дел направлено в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности предприятий за систематическое нарушение требований режима повышенной готовности", - рассказал заместитель главы города по экономике и инвестициям Олег Извеков.

Проверки будут продолжаться.