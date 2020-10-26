Мэр Перми проверил возведение корпуса гимназии, которую сдадут раньше срока

Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил возведение нового корпуса гимназии №3. Школу на 1 тыс. 50 учеников возводят по нацпроекту "Образование". Она начнёт работу в следующем году, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Новое здание будет сдано раньше срока, указанного в контракте, – уже в этом году. Его возведение стало возможным благодаря участию в нацпроекте "Образование" и серьёзному софинансированию из федерального и краевого бюджетов. В начале следующего года учебное заведение будет готово принять школьников.

"Строительство соцобъектов – приоритет для города. Старый корпус 1949 г. постройки, на месте которого возведено новое здание, вмещал только 600 школьников. В нём не было спортивных залов, и оно давно уже морально устарело. В самом здании вовсю идут отделочные работы, в мастерских уже расставлены рабочие столы. Подрядчик готовится завершить строительство гимназии к концу года, так что рассчитываем, что в начале следующего года дети пойдут учиться в новое здание", - уточнил мэр в своём Instagram.

На месте старого корпуса построено здание общей площадью около 19 тыс. "квадратов". В нём разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотеки, музей, актовый зал на 400 мест со сценой, два спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников.

На лестничных пролетах установлено витражное остекление. Здание школы организовано с учетом доступной "безбарьерной" среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент заканчивается внутренняя отделка, ведется благоустройство территории. Здесь появилось мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, площадка для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.

"Это место для нас очень дорого. Здесь стояла наша родная школа №46 и гимназия №3, но учебному заведению пришло время "вырасти" до такого большого четырехэтажного здания, где ребята скоро будут учиться. У детей появятся новые возможности – например, они получат доступ к качественным занятиям спортом, ведь в прежнем здании не было спортивных залов", – сказала директор гимназии №3 Татьяна Новикова.

Напомним, детские сады в Перми возводятся в рамках нацпроекта "Демография", а школы – "Образование". Социальная сфера является одним из важнейших элементов стабильности. Несмотря на последствия пандемии, городская власть выполняет все ранее взятые на себя обязательства по строительству социальных объектов. Системная работа городских властей по расширению сети школ позволила в течение нескольких лет увеличить число учеников, занимающихся в первую смену, до 69%.

Также в городе строят новые корпуса химико-технологической школы "СинТез" на улице Юнг Прикамья и школы №93, началась реконструкция здания на улице Целинной для размещения школы и здания бывшей школы-интерната РЖД в Лёвшино под размещение школы №79. Строительство ведётся в тех микрорайонах, где есть самая большая потребность. На очереди – реконструкция школы №22 и строительство новых корпусов для гимназии №17, школы №82, техно-школы имени Савиных.