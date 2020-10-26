Челябинскстат: объем строительных работ в третьем квартале сократился по сравнению со вторым на 29%

Специалисты южноуральского управления Росстата опубликовали результаты деловой активности в сфере строительства за третий квартал 2020 года. По сравнению со вторым кварталом текущего года, объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в целом сократился на 29%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинскстата.

В июле-сентябре лишь у 16% организаций был отмечен рост объемов выполненных работ, у 45% строительных организаций этот показатель сократился.

Как отмечают статистики, всего с января по сентябрь 2020 года в Челябинской области был введен в строй 3161 жилой дом, в том числе застройщиками – юридическими лицами – 247 домов и населением – 2914 домов. За указанный период построено 13 тыс. 259 квартир. Общая площадь жилых помещений составила свыше 995 тыс. квадратных метров.

Специалисты управления южноуральского Росстата на основе опросов руководителей организаций в сфере жилищного строительства осторожно прогнозируют некоторое оживление деловой активности к концу года.