26 Октября 2020
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ружье охота выстрел (2010) | Фото: www.odk.kz

На Южном Урале задержали браконьеров

В Карталинском районе задержали браконьеров, охотившихся на косуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Гражданский, вблизи границы с Казахстаном. Местные жители обратили внимание на автомобиль, который нарезал круги по полям. Они сообщили о подозрительной машине в пограничную службу и специалистам министерства экологии.

Браконьеров оперативно задержали. В багажнике автомобиля обнаружили тушу убитой косули, ко второй мужчины как раз подъехали, чтобы забрать.

В настоящий момент делом занимаются следственные органы.

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На Южном Урале задержали браконьеров

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Теги: браконьеры, незаконная охота, коусля,



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