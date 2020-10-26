На Южном Урале задержали браконьеров

В Карталинском районе задержали браконьеров, охотившихся на косуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Гражданский, вблизи границы с Казахстаном. Местные жители обратили внимание на автомобиль, который нарезал круги по полям. Они сообщили о подозрительной машине в пограничную службу и специалистам министерства экологии.

Браконьеров оперативно задержали. В багажнике автомобиля обнаружили тушу убитой косули, ко второй мужчины как раз подъехали, чтобы забрать.

В настоящий момент делом занимаются следственные органы.