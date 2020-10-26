26 Октября 2020
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Происшествия В России
уральские авиалинии, домодедово, аэропорт (2013) | Фото:RU

Возбуждено дело о халатности при реконструкции ВПП в "Домодедово"

Возбуждено уголовное дело о халатности при реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Домодедово". Устанавливаются причастные к этому преступлению, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники администрации аэропорта не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. Ущерб оценивается более чем в 107 млн рублей.

Ранее Счетная палата РФ за затягивания сроков реконструкции и строительства ВПП в Домодедово выразила недовольство руководству этого аэропорта. Отмечалось, что перенос сроков строительства второй полосы и перронов в Домодедово с 2016 на 2019 годы повлек увеличение стоимости работ на 4,1 млрд рублей и 538,4 млн рублей соответственно.

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Возбуждено дело о халатности при реконструкции ВПП в "Домодедово"

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Теги: домодедово, халатность, впп



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