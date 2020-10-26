Онищенко призвал врачей "перестать глумиться над психикой граждан"

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, врач-инфекционист Геннадий Онищенко призвал коллег-медиков "перестать глумиться над психикой граждан".

Возмущение депутата вызвали высказывания врачей самых разных специальностей о коронавирусе и методах его лечения.

"Вчера я всегда целый день читал прогноз врача-хирурга(!) о том, когда закончится эпидемия. Хирурги должны заниматься хирургией. Хотелось бы, чтобы региональные и федеральные штабы взяли это под контроль. Или сегодня врач-анестезиолог разработал новую методику лечения и тут же ее выдает СМИ. Ну кто вам дал на это право? Есть корпоративная этика врачебная, есть правило утверждения этих методик. Даже если вы что-то разработали, никто не сможет это применить, потому что существует стандарт лечения", - заявил Онищенко на брифинге в НСН.

Экс-глава Роспотребнадзора призвал выносить на общественное обсуждение новые методики только в случае получения ими одобрения. "Информационное поле надо взять в разумный, регулируемый процесс. Чтобы озарения, которые приходят к хирургам, анестезиологам и косметологам не воздействовали на психику людей. Я был сам инициатором, чтобы врачи говорили. Но сегодня эта ситуация совсем не управляется", - отметил Онищенко.

Он также критически высказался о мнении, что школьники не являются группой риска и не подвергаются опасности. "Они меньше болеют, коронавирус их щадит, но надо учитывать эпидемиологическую ситуацию, когда 15 млн детей находятся в замкнутых помещениях большую часть суток. Естественно, у них возможность передачи инфекции возрастает. Нельзя убаюкивать общественное мнение", - отметил депутат Госдумы.

"Расслаблять этими разглагольствованиями неких академиков нельзя. Давайте щадить психику наших людей", - заключил эксперт.