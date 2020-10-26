26 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Передача машин скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

"Это как Земля начнет вертеться обратно": в Екатеринбурге опровергли остановку работы "скорой"

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о финансировании "скорой помощи" Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, так он прокомментировал слухи о возможной остановке работы службы.

По словам Крекова, все разговоры о том, что якобы "скорая" не будет профинансирована, "это примерно разговоры о том, что Земля начнет вертеться в обратную сторону".

"Ничего в обратную сторону вертеться не может и не будет. Более того, Фонд обязательного медицинского страхования выделил дополнительные средства нашему региону на работу медицинских учреждений. Уже в пятницу "скорой помощи" был отправлен первый транш, следующий ожидаем сегодня. Так будет и далее, общий объем дополнительного финансирования до конца года достигнет 400 млн рублей. Что касается ближайших дней, то около 100 млн мы получаем", - рассказал вице-губернатор.

креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

По его словам, в отличие от других медицинских учреждений "скорая помощь" очень зависит от текущих объемов, которые трудно точно прогнозировать: вызовов может быть больше или меньше.

"Поэтому здесь нужен определенный резерв. И мы ведем разговоры не о недофинансировании, а о создании резерва", - отметил Павел Креков.

Он напомнил, что в Екатеринбурге значительно обновлен технический парк "скорой": на бюджетные средства и средства меценатов полностью обновили узлы связи, что значительно ускорило передачу сигнала и проход телефонных звонков.

"Мы открыли дополнительные бригады в этом году, чего не делалось много лет", - добавил Креков.

Напомним, недавно главный врач станции скорой помощи уральской столицы Игорь Пушкарев рассказал, что в последние несколько дней был отмечен рост обращений – более 3 тысяч звонков в сутки.

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"Это как Земля начнет вертеться обратно": в Екатеринбурге опровергли остановку работы "скорой"

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Теги: скорая, остановка, Креков, Екатеринбург



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