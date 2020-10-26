Первоуральская больница заплатит 120 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических мер

ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск" заплатит штраф в размере 120 тыс. руб. за нарушения законодательства и санитарных правил и норм.

Расследование, проводимое в июле текущего года, показало, что персонал больницы не был в необходимом количестве обеспечен масками, перчатками, щитками, респираторами, кожными антисептиками, комплектами сменной одежды (медицинскими халатами, шапочками, бахилами). Помимо этого, в учреждении отсутствовал месячный запас дезинфицирующих средств, а дезраствор, который использовался, не соответствовал инструкции по показателю "массовая доля активного хлора".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, постановлением судьи Первоуральского городского суда ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск" была оштрафована на 120 тыс. руб.. Сторона защиты обжаловала решение суда первой инстанции и попросила отмены постановления и прекращения производства по делу. Несмотря на это, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.