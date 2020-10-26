Судебное заседание по делу экс-главы Челябинска Тефтелева пройдет без СМИ

Судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, пройдет 27 октября без СМИ и слушателей. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

"У нас прием граждан приостановлен и на судебные заседания пускаются только стороны в связи с режимом повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе суда.

27 октября в Центральном районном суде состоятся прения сторон и подсудимый выступит с последним словом. Возможно, в этот же день состоится оглашение приговора Тефтелеву.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан экс-начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

8 октября на заседании по делу Тефтелева было озвучено обвинительное заключение и его показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, экс-директора ЮУ "КЖСИ" Натальи Салеевой, главы Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.