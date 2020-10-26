В Челябинской области за сутки умерли семь пациентов с COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлено 138 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 19 тыс. 511 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 88 заболевших. За сутки выписаны 119 человек, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 770 пациентов.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончались женщины 40 лет и мужчины 59 и 62 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 60 лет и женщины 69, 80, 89 лет.