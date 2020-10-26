Роспотребнадзор проверит информацию о падении штукатурки и кафеля на пациентов в больничных палатах ЦГКБ №1

Роспотребнадзор Свердловской области проведет административное расследование в отношении МБУ ЦГКБ №1 Октябрьского района Екатеринбурга. По информации, предоставленной ведомству областным фондом "Гражданский патруль", на пациентов больничных палат вываливались целые пласты штукатурки и кафеля.

Как сообщили Накануне.RU общественный деятель и руководитель отделения фонда "Гражданский патруль" в регионе Роман Тихонов, в общественную организацию обратились жители Екатеринбурга, которым не посчастливилось оказаться в палатах отделения хирургической инфекции в этом году. Люди жаловались, что им страшно находиться в помещениях, где буквально осыпаются стены.

В связи с поступившей информацией, общественники фонда обратились в региональный Роспотребнадзор, который и подтвердил слова екатеринбуржцев. Более того, В результате проверки больницы в 2017 и 2018 г.г., ЦГКБ №1 дважды была оштрафована за состояние больничных палат.

"Установлено, что несвоевременно устраняются дефекты внутренней отделки, в связи с чем не представляется возможным проведение качественной влажной уборки и обработки стены, что является нарушением СанПиН. Составлены протоколы в отношении юридического и должностного лиц, назначено административное наказание в размере 11 тысяч рублей, выдано предписание об устранении нарушений, однако нарушение не было устранено, в связи с чем в отношении юридического лица был составлен еще один юридический протокол и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - написано в сообщении от Роспотребнадзора.

По словам самого Романа Тихонова, большинство больниц на Среднем Урале находится в неудовлетворительном состоянии.

"Мы считаем, что для исправления ситуации необходимо принимать программу массового строительства новых больниц по всему региону (старые больницы уже зачастую даже не подлежат ремонту и не соответствуют никаким современным требованиям к медицинским учреждениям) и с этой целью в разы увеличивать финансирование здравоохранения", - прокомментировал руководитель отделения "Гражданского патруля".

Напомним, что ранее депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин направил запросы на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в которых просил проверить информацию о заражении пенсионера ВИЧ и Гепатитом С в ЦГКБ №1.