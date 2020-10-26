Под Красноярском в ДТП с фурой погибли четыре человека, в том числе ребенок

В Емельяновском районе Красноярского края произошло ДТП с участием фуры и "Жигулей". Авария случилась около 10 утра на 776 километре трассы Р-255 "Сибирь". Грузовик столкнулся с ВАЗ-2107.

"В результате столкновения погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, 4-летний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие – жители поселка 13 Борцов Революции", - сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка. О состоянии водителя фуры не сообщается, но на снимках с места ЧП видно, что грузовой автомобиль съехал в кювет и там опрокинулся.