26 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
ДТП с участием &quot;Жигулей&quot; и фуры. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Под Красноярском в ДТП с фурой погибли четыре человека, в том числе ребенок

В Емельяновском районе Красноярского края произошло ДТП с участием фуры и "Жигулей". Авария случилась около 10 утра на 776 километре трассы Р-255 "Сибирь". Грузовик столкнулся с ВАЗ-2107.

"В результате столкновения погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, 4-летний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие – жители поселка 13 Борцов Революции", - сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка. О состоянии водителя фуры не сообщается, но на снимках с места ЧП видно, что грузовой автомобиль съехал в кювет и там опрокинулся.

ДТП с участием "Жигулей" и фуры.(2020)|Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

ДТП с фурой.(2020)|Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

ДТП с фурой.(2020)|Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

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Под Красноярском в ДТП с фурой погибли четыре человека, в том числе ребенок

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Теги: дтп, фура, жигули, погибшие



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