Песков опроверг сообщения о новых переговорах Путина и Суги

Нового разговора президента России Владимира Путина с премьером Японии Есихидэ Сугой не было, сообщили в Кремле.

СМИ, вероятно, цитируют первую беседу лидеров двух стран, которая состоялась 29 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в японских СМИ появилась информация о телефонном разговоре президента России и премьер-министра Японии, передает РИА Новости.

В сентябре избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех южных островов Курильской гряды.

По его словам, он намерен продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности этих островов, которые в Японии называют "северными территориями".