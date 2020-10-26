26 Октября 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2013) | Фото: Накануне.ru

Песков опроверг сообщения о новых переговорах Путина и Суги

Нового разговора президента России Владимира Путина с премьером Японии Есихидэ Сугой не было, сообщили в Кремле.

СМИ, вероятно, цитируют первую беседу лидеров двух стран, которая состоялась 29 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в японских СМИ появилась информация о телефонном разговоре президента России и премьер-министра Японии, передает РИА Новости.

В сентябре избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех южных островов Курильской гряды.

По его словам, он намерен продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности этих островов, которые в Японии называют "северными территориями".

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Песков опроверг сообщения о новых переговорах Путина и Суги

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, есихидэ суга



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