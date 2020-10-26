26 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске такси начали возить врачей к пациентам на дом

В Челябинской области машины "Яндекс.Такси" начали возить врачей к пациентам на вызовы по оказанию медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Это позволит разгрузить службы скорой помощи в Челябинске и Магнитогорске. На линию выйдут 31 автомобиль, которые обеспечены защитными экранами. Машина несколько раз в день будет проходить обязательную дезинфекцию, а водители получат маски, перчатки, санитайзеры

Водители этих машины не будут выполнять заказы обычных пользователей, а сосредоточатся только на развозе врачей. За каждой из поликлиник закрепляется автомобиль, а внутри медицинского учреждения выстраивается свой алгоритмы работы.

Участковый терапевт Татьяна Лаврина рассказала, что машины действительно помогут врачам, потому что они смогут быстрее приезжать к пациентам и больше принимать вызовов.

Напомним, ранее планировалось, что автомобили "Яндекс.Такси" будут использовать для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус на компьютерную томографию в Челябинске и Магнитогорске. Для Челябинска будет выделено 19 машин, для Магнитогорска – 12. Эти автомобили будут прикреплены к медицинским организациям и будут обслуживать только пациентов для проведения КТ.

Оплачивать эти расходы будут из благотворительных средств РМК. Компания направила 30 млн рублей в региональный правительственный фонд борьбы с коронавирсом.

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В Челябинске такси начали возить врачей к пациентам на дом

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Теги: коронавирус, КТ, такси, врач,



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