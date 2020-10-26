Аэропорт Нового Уренгоя перешел на зимнее расписание

Аэропорт Нового Уренгоя перешел на зимнее расписание. Таким образом, частота рейсов по ряду маршрутов будет изменена, а количество направлений из города заметно увеличится.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с новым расписанием восемь авиакомпаний будут на регулярной основе выполнять полеты по 25 российским направлениям вплоть до 27 марта следующего года.

Уточнить дни полетов можно на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки прописаны на сайтах авиакомпаний.