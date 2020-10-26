В Челябинской области 15-летняя девушка ударила ножом сверстницу

В Челябинской области 15-летняя местная жительница подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 14-летней знакомой. Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 24 октября около одного из домов села Русская Теча. Между подозреваемой и пострадавшей произошла ссора, в ходе которой 15-летняя девушка ранила ножом свою знакомую.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой и предъявлении обвинения.