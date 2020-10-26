Губернатор Иркутской области заразился коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. По данным ТАСС, глава региона почувствовал себя плохо еще на прошлой неделе – у него появились симптомы, из-за чего Кобзев изолировался. "Чувствует себя удовлетворительно, тест сдал, результат положительный", - прокомментировали в пресс-службе губернатора.

Стоит отметить, что еще три дня назад – в пятницу – Кобзев активно общался с людьми, например, посетил одну из иркутских поликлиник, где для помощи врачам привлекают студентов-медиков.

Между тем, на 26 октября в Иркутской области суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 215 (всего с начала эпидемии более 23 тыс.), при этом 213 человек госпитализированы, а выздоровело за сутки только 10 человек. Смертность за сутки составила 9 человек.