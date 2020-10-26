В Екатеринбурге ранним утром сгорел магазин в многоэтажке на Куйбышева

В понедельник рано утром в Екатеринбурге сгорел магазин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 8 часов утра поступил сигнал о пожаре в магазине на первом этаже 10-этажного многоквартирного дома по улице Куйбышева. На площади в 50 кв.м горела продукция в погрузочно-разгрузочной зоне.

Из здания самостоятельно эвакуировались четыре работника. Посетителей в столь ранний час в магазине не было. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 33 человека личного состава и восемь единиц спецтехники. Сейчас огонь потушен, устанавливается причина инцидента.