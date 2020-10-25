В Екатеринбурге в историческую годовщину революции подсветили памятник Ленину

В историческую дату начала Октябрьской революции в Екатеринбурге подсветили памятник Ленину на площади 1905 года.

Акция продлилась около часа, сообщили Накануне.RU ее организаторы.

Таким образом левые активисты хотели напомнить о необходимости освещения памятника, а также о важной исторической дате. Именно 25 октября по старому стилю началась великая Октябрьская социалистическая революция.

Напомним, что в Екатеринбурге много лет ведутся дискуссии о необходимости освещения памятника Ленину на площади 1905 года.

Ранее Накануне.RU сообщало, что памятник вождю мирового пролетариата в Екатеринбургеможет быть снесен с площади 1905 года из-за работ по строительству подземной части метрополитена.