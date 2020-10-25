26 Октября 2020
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ДТП на трассе Камышлов-Туринск-Тавда (2020) | Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Занесло при обгоне: пять человек пострадали в ДТП на Среднем Урале

В воскресенье, 25 октября, на автодороге "Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда" произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Столкнулись автомобили "Лада Калина" и "Митсубиси Лансер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

20-летний водитель отечественного автомобиля пытался совершить обгон, но во время маневра машину занесло. В результате "Лада" вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.

ДТП на трассе Камышлов-Туринск-Тавда(2020)|Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП на трассе Камышлов-Туринск-Тавда(2020)|Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель "Калины", а также его двое пассажиров были доставлены в больницу. Также госпитализированы водитель и пассажир "Лансера".

Предполагаемый виновник аварии ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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Занесло при обгоне: пять человек пострадали в ДТП на Среднем Урале

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Теги: ДТП, Лада Калина, Митсубиси Лансер



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