Занесло при обгоне: пять человек пострадали в ДТП на Среднем Урале

В воскресенье, 25 октября, на автодороге "Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда" произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Столкнулись автомобили "Лада Калина" и "Митсубиси Лансер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

20-летний водитель отечественного автомобиля пытался совершить обгон, но во время маневра машину занесло. В результате "Лада" вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.

Водитель "Калины", а также его двое пассажиров были доставлены в больницу. Также госпитализированы водитель и пассажир "Лансера".

Предполагаемый виновник аварии ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.