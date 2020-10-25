"Все в трупах": Минздрав объяснил видео из переполненного телами морга в Новокузнецке

Причиной скопления тел умерших в Новокузнецком филиале областного патологоанатомического бюро стало то, что родственники умерших, которые находятся на карантине или в изоляции, не могут забрать тела. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кемеровской области.

Ранее в Сети появилось видео из новокузнецкого морга. На кадрах видно, что отделение заполнено трупами. Тела лежат на полу и друг на друге.

В ведомстве подтвердили подлинность этого видео, подчеркнув, что все случаи смерти зараженных коронавирусом включены в официальную статистику.

В минздраве добавили, что в регионе не хватает врачей-патологоанатомов. При этом Новокузнецкий морг принимает почти все летальные случаи в 12 муниципалитетах с общим населением более 1,3 миллиона человек.

Отметим, аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. Ранее алтайские чиновники объяснили заваленный трупами подвал в Барнаульской больнице №2, перепрофилированной под коронавирусный госпиталь.

В сеть попали кадры, снятые в подвале больницы. Тела погибших пациентов лежат прямо на полу, ими завален весь коридор, все свободные каталки и кушетки тоже заняты трупами, можно насчитать несколько десятков усопших.

В министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что это связано с нехваткой патологоанатомов и возросшей нагрузкой на этих специалистов – они не успевают делать вскрытия из-за большого количества смертельных случаев с COVID-19.

Кроме того, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко попросили разобраться в ситуации с единственным моргом Серова в Свердловской области. Ранее в СМИ появилась информация, что из-за нехватки мест в холодильниках и на каталках трупы складывают на полу даже без специальных мешков.